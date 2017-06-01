Франція вийде з ЄС, якщо Брюссель не поверне в національне відання чотири засади суверенітету, - Ле Пен

Лідер французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.

За словами Ле Пен це станеться, якщо Брюссель не поверне в національне відання питання охорони кордонів, законотворчості, економічної й монетарної політики, інформує "Интерфакс".

"Я не змінила позицію щодо процесу, який я ініціюю відносно ЄС", – сказала вона.

Ле Пен заявила, що у випадку перемоги на президентських виборах 7 травня вона негайно почне переговори з ЄС із питань відновлення чотирьох засад суверенітету: територіальної, економічної, монетарної й законодавчої.

"Якщо я зможу домогтися їх повернення, тоді пораджу французам залишитися в новій Європі, а якщо ні – пораджу їм покинути ЄС", – заявила вона.

Після піврічних дискусій Ле Пен планує організувати референдум щодо так званого "Frexit" – про ймовірний вихід Франції з Євросоюзу за прикладом Великої Британії.

Торішні опитування показували, що французькі виборці проти виходу з ЄС, але питання про єдину валюту викликає більше протиріч.

Ле Пен визнала, що у французів були "побоювання" з приводу "Frexit", але євро її співгромадяни розглядали як "молотило".

Нагадаємо, що лідер французького "Національного фронту" і кандидат в президенти країни Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти.

Відзначимо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

МЗС України отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.