СБУ не виключає, що Ле Пен заборонять в’їзд до України
"Якщо офіційні особи роблять такі заяви, то наша служба і міністерство закордонних справ оцінюють їх і реагують відповідним чином. Я не виключаю, що Ле Пен буде закритий в'їзд або будуть прийняті ще якісь заходи", - заявив керівник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук, повідомляє "Обозреватель".
В той же час керівник апарату глави СБУ вказав, що рішення з цього питання залежить не лише від спецслужби, але і від МЗС України, тому що питання стосується іноземного громадянина.
Нагадаємо, кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".
Відзначимо, що лідер французької ультраправої партії "Національний фронт", Марін Ле Пен за результатами останніх соціологічних опитувань з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах.
Раніше, Марін Ле Пен пообіцяла визнати анексію Криму у разі обрання президентом.
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