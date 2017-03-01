У МЗС України обурені заявою Ле Пен щодо Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

Про це повідомили в прес-службі зовнішньополітичного відомства.

"Нагадуємо, що ці дії держави-агресора були рішуче засуджені всіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюцій ГА ООН 2014 і 2016 років, а також численними рішеннями і документами ЄС, НАТО, Ради Європи. У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці і ЄС, ввела санкції проти Росії, скасування яких можлива лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу", – повідомили в українському МЗС.

У відомстві впевнені, що роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французький політик проявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України і повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права.

"У зв'язку з цим нагадуємо, що подібні заяви, а також дії в порушення українського законодавства, обов'язково будуть мати наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну", – пояснили в МЗС.

В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку "такої безвідповідальної риторики однією з претенденток на вищий пост Франції".

"Впевнені, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу і учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і надасть сприяння в боротьбі проти російської агресії", – підсумували в МЗС.

Нагадаємо, лідер політичної партії "Національний фронт", кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вважає, що анексія Криму Росією "не є незаконною".

Раніше Ле Пен вже говорила про те, що у разі її обрання президентом вона визнає Крим російською територією. Також кандидат у президенти зазначила, що відносини між Росією і Францією є важливими в багатополярному світі і необхідними для врегулювання міжнародних криз.

У свою чергу, у Службі безпеки України не виключили, що Марін Ле Пен буде закрито в'їзд в Україну.