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МЗС отримало лист від СБУ про заборону на в'їзд Марін Ле Пен до України

У МЗС заявляють, що порушення українського законодавства обов’язково матимуть наслідки
МЗС України отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.
МЗС отримало лист від СБУ про заборону на в Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Про це заявила заступник начальника Управління інформації Політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко, інформує УНІАН.

"Ми підтверджуємо отримання листа від СБУ", - сказала вона.

При цьому жодних інших подробиць Ващенко не повідомила, лише нагадавши, що в коментарі українського зовнішньополітичного відомства у зв'язку з окремими висловлюваннями французьких політиків щодо територіальної цілісності України від 3 січня зазначено, що "подібні заяви (Марін Ле Пен – УНІАН), а також дії у порушення українського законодавства обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.

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04 01 2017 19:17
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