Ложкін, Загорій і Шаповалова увійшли до опікунської ради фонду "Таблеточки"

До ради увійшли: підприємець і засновник власного благодійного фонду Борис Ложкін, глава БФ сім'ї Загорій Катерина Загорій, засновник Kyiv Fashion Days Дарина Шаповалова, мама онкохворої дитини Марія Скакун та директор Aspen Institute Ukraine Юлія Тичківська.

Раніше до ради приєдналися підприємець і ведуча Анна Санден, партнер юридичного бюро "ЕПАП" Сергій Свириба, підприємець, засновник БФ "Життєлюб" Гарік Корогодський і голова наглядової ради НДСЛ "Охматдит" Оксана Корчинська. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила засновниця "Таблеточок" Ольга Кудиненко.

"Таблеточки" - заснований в 2011 році благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями та їх сімей. За цей час фонд зібрав 97 млн ​​грн на допомогу своїм підопічним. Команда фонду забезпечує дітей необхідними ліками, організовує їх лікування в Україні та за кордоном. Крім цього, фонд надає паліативну і психологічну допомогу родинам. У 2017 році на національному конкурсі "Благодійна Україна" "Таблеточки" визнали найкращим фондом в номінації "Всеукраїнська благодійність".

У минулому році фонд Бориса Ложкіна пожертвував "Таблеточкам" 1 млн гривень. Фонд сім'ї Загорій та фонд Гаріка Корогодського допомагають цьому фонду з 2015 року.

"Я розповіла раді, що фонд надав адресну допомогу 2000 дітям з онкологічними захворюваннями та перевірив донорську кров для 5000 дітей, а наші системні зміни докорінно міняють все. В цьому році ми збираємося продовжити роботу за поточними 13 програмами, і на це точно піде 41,5 млн гривень. Нашу адресну допомогу точно отримає 700 дітей", - повідомила Кудіненка.

У квітні "Таблеточки" анонсують освітній проект для лікарів і медсестер в дитячій онкології, на який фонд отримує грант в розмірі 500 тис доларів.

"В його рамках ми будемо оплачувати стажування та воркшопи для лікарів та медсестер за кордоном і в Україні, створимо власні програми навчання для українських онковідділень і зосередимося, зокрема, на питаннях комунікації, зменшення болю і soft skills, а також участі відділень в клінічних дослідженнях", - пояснила Ольга Кудиненко.

Крім того, планується проведення інформаційної кампанії про те, що рак виліковний, та освітній курс з фандрейзингу для благодійних фондів - для підвищення якості роботи третього сектору.

Цього року Кудиненко планує почати великий проект: створення першої в Україні високотехнологічної лабораторії, яка буде робити дітям всі необхідні аналізи під час лікування і перевіряти їх чутливість до антибіотиків.