Людина знищила 60% диких тварин на планеті, - WWF

"Ми - перше покоління, яке усвідомлює, що знищує планету, і останнє, яке може з цим щось зробити"

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), з 1970 року через діяльність людини планета втратила більш ніж 60% ссавців, птахів, риби, рептилій і земноводних.

Найбільше зменшення чисельності тварин зафіксовано в тропіках Південної і Центральної Америки - порівняно з 1970 роком вона скоротилася на 89%. Критично зменшилася і кількість представників прісноводних видів - 83%, інформує Тhe Telegraph з посиланням на звіт WWF.

Відзначають, що найбільшу загрозу для планети становлять дії людини, які призводять до надмірної експлуатації живої природи і знищення середовища перебування тварин. Так, за останні 50 років розширення сільськогосподарської діяльності та посиленого використання природних ресурсів призвели до знищення різних екосистем.

Окрім того, не менш ніж 300 видів ссавців були знищені через полювання. Океани, навпаки, переповнені рибою, але половина вирощується штучно.

Також негативну роль відіграє хімічне забруднення - тварини приречені на загибель через використання пластику, який часто потрапляє до них в їжу.

"Ми - перше покоління, яке усвідомлює, що знищує нашу планету, і останнє, яке може з цим щось зробити", - зауважили у фонді.

Раніше, вчені зі Швеції та Данії заявили про те, що на відновлення біорізноманіття ссавців, які зникнуть у найближчі десятиліття, природі знадобиться приблизно три-п'ять мільйонів років.