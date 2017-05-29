Макрон пригрозив Путіну посиленням санкцій у разі ескалації ситуації на Донбасі

Путін каже, що від санкцій щодо Росії ситуація на Донбасі не зміниться

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий посилити санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на Донбасі.

Про це французький лідер заявив на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним у Версалі, інформують "Українські новини".

"Якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але якщо тільки буде ескалація. А якщо буде деескалація, цього не буде, і я бажаю, щоб була саме деескалація", - підкреслив Макрон.

Він також додав, що найближчим часом запланована дискусія лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія"), яка дозволить дати оцінку поточній ситуації на Донбасі. Макрон також виступив за заслуховування на цій зустрічі доповіді ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі і виконання сторонами Мінських домовленостей.

Зі свого боку Путін заявив, що від санкцій щодо Росії "ситуація на Донбасі не зміниться".

"Яким чином санкції проти Росії допоможуть у нормалізації кризи на південному сході України? Ніяк не допоможуть", - заявив російський президент. Після цього він звернувся до французької преси з проханням "боротися за скасування економічних обмежень".

Французькі журналісти поцікавилися, чи обговорювалася на зустрічі доля заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Макрон відповів, що питання прав людини обговорювалося, але не став згадувати конкретні прізвища.

Він аргументував це тим, що згадка приватних випадків не допоможе просуванню у вирішенні ситуації, додавши, що головне - знайти рішення, яке відповідало б тим цінностям, яким віддана Франція.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.