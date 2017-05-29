ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон обіцяє провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон обіцяє провести "жорсткий діалог" з Путіним
Зустріч глав двох держав відбудеться у Версальському палаці під Парижем
Еммануель Макрон. Фото: Reuters
Зустріч відбудеться у Версальському палаці під Парижем, повідомляє видання Reuters.
Макрон зазначив, що попри те, що відносини між двома державами були затьмарені недовірою, діалог з Кремлем має життєво важливе значення для вирішення низки міжнародних суперечок.
"Конче необхідно говорити з Росією, тому що існує цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з нею. Я буду вибагливим під час розмови з Росією", - наголосив французький президент.
Нагадаємо, перед виборами президента Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату президента Росії Володимира Путіна.
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29 05 2017 09:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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