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Макрон обіцяє провести "жорсткий діалог" з Путіним

Зустріч глав двох держав відбудеться у Версальському палаці під Парижем
Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.
Макрон обіцяє провести "жорсткий діалог" з Путіним Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Зустріч відбудеться у Версальському палаці під Парижем, повідомляє видання Reuters.

Макрон зазначив, що попри те, що відносини між двома державами були затьмарені недовірою, діалог з Кремлем має життєво важливе значення для вирішення низки міжнародних суперечок. 

"Конче необхідно говорити з Росією, тому що існує цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з нею. Я буду вибагливим під час розмови з Росією", - наголосив французький президент.

Нагадаємо, перед виборами президента Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату президента Росії Володимира Путіна.

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