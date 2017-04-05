Макрон пообіцяв не підкорятися диктату Путіна
Відповідну заяву Макрон зробив під час дебатів з Марін Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).
"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.
При цьому він зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.
Згідно з результатами опитування, глядачі назвали Макрона більш переконливим на цих дебатах.
Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.
Відзначимо, що другий тур президентських виборів у Франція відбудеться 7 травня.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно з даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.
Раніше президент Франції Франсуа Олланд закликав усіх міністрів докласти зусиль, щоб кандидат ультраправих Марін ле Пен не отримала на виборах глави держави підтримку з боку виборців.
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