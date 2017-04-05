Макрон пообіцяв не підкорятися диктату Путіна

Під час дебатів глядачі назвали Макрона більш переконливим, аніж Ле Пен

Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату президента Росії Володимира Путіна.

Відповідну заяву Макрон зробив під час дебатів з Марін Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).

"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.

При цьому він зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Згідно з результатами опитування, глядачі назвали Макрона більш переконливим на цих дебатах.

Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.

Відзначимо, що другий тур президентських виборів у Франція відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно з даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд закликав усіх міністрів докласти зусиль, щоб кандидат ультраправих Марін ле Пен не отримала на виборах глави держави підтримку з боку виборців.