Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Макрон пообіцяв не підкорятися диктату Путіна

Під час дебатів глядачі назвали Макрона більш переконливим, аніж Ле Пен
Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату президента Росії Володимира Путіна.
Макрон пообіцяв не підкорятися диктату Путіна Емануель Макрон. Фото: AFP

Відповідну заяву Макрон зробив під час дебатів з Марін Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).

"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.

При цьому він зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Згідно з результатами опитування, глядачі назвали Макрона більш переконливим на цих дебатах.

Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.

Відзначимо, що другий тур президентських виборів у Франція відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно з даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд закликав усіх міністрів докласти зусиль, щоб кандидат ультраправих Марін ле Пен не отримала на виборах глави держави підтримку з боку виборців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.