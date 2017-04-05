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Макрон виграв останній раунд дебатів у Ле Пен

Дві третини респондентів назвали переможцем Макрона
Лідер руху Вперед Еммануель Макрон показав себе більш переконливо під час теледебатів із головою ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен.
Макрон виграв останній раунд дебатів у Ле Пен Емануель Макрон. Фото: AFP

Згідно з даними радіостанції BFM TV, свою перевагу Макрону віддали 63% респондентів, а Марін Ле Пен підтримали 34%. 3% телеглядачів не змогли віддати перевагу комусь із кандидатів у президенти, які пройшли в другий тур виборів.

Всього в дослідженні взяли участь 1314 осіб, відібраних так, щоб максимально широко представляти зріз французького суспільства.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у другому турі виборів глави держави має намір підтримати лідера руху Вперед Еммануеля Макрона.

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