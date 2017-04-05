Макрон виграв останній раунд дебатів у Ле Пен
Згідно з даними радіостанції BFM TV, свою перевагу Макрону віддали 63% респондентів, а Марін Ле Пен підтримали 34%. 3% телеглядачів не змогли віддати перевагу комусь із кандидатів у президенти, які пройшли в другий тур виборів.
Всього в дослідженні взяли участь 1314 осіб, відібраних так, щоб максимально широко представляти зріз французького суспільства.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.
Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.
Чинний президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у другому турі виборів глави держави має намір підтримати лідера руху Вперед Еммануеля Макрона.
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