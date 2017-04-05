Макрон виграв останній раунд дебатів у Ле Пен

Лідер руху Вперед Еммануель Макрон показав себе більш переконливо під час теледебатів із головою ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен.

Згідно з даними радіостанції BFM TV, свою перевагу Макрону віддали 63% респондентів, а Марін Ле Пен підтримали 34%. 3% телеглядачів не змогли віддати перевагу комусь із кандидатів у президенти, які пройшли в другий тур виборів.

Всього в дослідженні взяли участь 1314 осіб, відібраних так, щоб максимально широко представляти зріз французького суспільства.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у другому турі виборів глави держави має намір підтримати лідера руху Вперед Еммануеля Макрона.