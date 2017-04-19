БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАУ вводить збір при бронюванні квитків через агентства
У авіакомпанії підтвердили цю інформацію
Фото: ufsa.com
Про це повідомило видання skift.com, повідомляє avianews.com.
У авіакомпанії підтвердили цю інформацію. Прес-секретар Євгенія Сацька зауважила, що новий збір не стягуватиметься з квитків, які купуються на сайті МАУ, в касах і контакт-центрі МАУ, а також через офіси партнерських агентств.
При покупці через агентства вартість квитків підніметься на 18 доларів для прямих перельотів туди-назад (2 сегмента) і на 36 доларів для перельотів туди-назад, що включають пересадки (4 сегмента).
Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України ввела обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.
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