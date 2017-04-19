МАУ вводить збір при бронюванні квитків через агентства У авіакомпанії підтвердили цю інформацію

Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.

Фото: ufsa.com

Про це повідомило видання skift.com, повідомляє avianews.com. У авіакомпанії підтвердили цю інформацію. Прес-секретар Євгенія Сацька зауважила, що новий збір не стягуватиметься з квитків, які купуються на сайті МАУ, в касах і контакт-центрі МАУ, а також через офіси партнерських агентств. При покупці через агентства вартість квитків підніметься на 18 доларів для прямих перельотів туди-назад (2 сегмента) і на 36 доларів для перельотів туди-назад, що включають пересадки (4 сегмента). Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України ввела обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію