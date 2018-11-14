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Майже 50 ув'язнених загинули в результаті безладів у в'язниці Таджикистану

У цій колонії утримують засуджених за тяжкі злочини
Щонайменше 50 ув'язнених загинули в результаті безладів у в'язниці в Таджикистані минулого тижня.
Майже 50 ув Фото: gettyimages.com

"Джерела в державних органах продемонстрували список загиблих в результаті бунту, що стався 7 листопада", -  повідомляє "Радіо Свобода".

У цій колонії утримують засуджених за тяжкі злочини, включаючи вбивства і тероризм.

Терористична організація ИГИЛ взяла на себе відповідальність за заворушення.

Раніше джерела в уряді і правоохоронних органах Таджикистану повідомили, що в результаті заворушень загинули 24 людини , у тому числі двоє охоронців в'язниці.

Можливою причиною бунту в колонії було жорстке поводження з ув'язненими. За його даними, вночі 7 листопада наглядач змусив одного з ув'язнених роздягнутися догола і стояти кілька годин під дощем у дворі колонії як "покарання". В результаті один із загонів ув'язнених здійняв бунт.

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14 11 2018 08:58
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