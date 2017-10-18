Міносвіти запровадило мінімальний бал ЗНО 150 балів для вступу на медичні спеціальності Абітурієнти повинні набрати мінімум 150 балів з усіх предметів

Міністерство освіти і науки України ввело мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності в 150 балів з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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"На докторські спеціальності буде встановлено мінімальний прохідний бал з усіх спеціальностей 150", - заявив заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич на брифінгу. Він зазначив, що таке обмеження було введено вимогу Міністерства охорони здоров'я. Дана норма передбачена затвердженими Міносвіти правилами вступу до вищих навчальних закладів в 2018 році. Нагадаємо, українські меддипломи тимчасово або повністю припинили визнавати Сирія, Ліван, Ірак і Палестина.

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