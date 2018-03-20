Мін'юст стягнув з Газпрому до держбюджету понад 100 млн грн
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".
"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 млн грн, які вже потрапили до українського бюджету", - зазначив Петренко.
Він зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях для того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні.
Як уточнив міністр, "мова йде про 8,5 млрд грн".
"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив міністр юстиції.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.
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