Мін'юст стягнув з Газпрому до держбюджету понад 100 млн грн

Відомство також працює над тим, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні

Усі кошти російського Газпрому, які знаходилися на території України, вже стягнені до державного бюджету.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 млн грн, які вже потрапили до українського бюджету", - зазначив Петренко.

Він зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях для того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні.

Як уточнив міністр, "мова йде про 8,5 млрд грн".

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив міністр юстиції.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.