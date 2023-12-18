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ПОЛІТИКА

"Газпром" установив історичний рекорд: новий пік поставок газу в Китай через газопровід "Сила Сибіру"

18 грудня 2023, 12:34
Фото: ТАСС
Який обсяг складає "рекорд" – не називають.

російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що у суботу (16 грудня) встановив добовий рекорд поставок газу в Китай. 

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"16 грудня заявка китайської сторони на постачання російського газу газопроводом "Сила Сибіру" знову перевищила добові контрактні зобов'язання. "Газпром" поставив усі запитані обсяги і встановив новий історичний рекорд добових постачань газу до Китаю. Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" та [китайською національною нафто-газовою корпорацією] CNPC", – йдеться у повідомленні "Газпрому" від 17 грудня.

Постачання відбувається газопроводом "Сила Сибіру". У 2021 році "Газпром" направив до Китаю цим шляхом 10,39 млрд кубометрів, у 2022 році – 15,4 млрд кубометрів, у 2023 року було заплановано поставити 22 млрд кубометрів, а у 2024 році заплановане зростання до 30 млрд кубометрів газу.

росія намагається компенсувати за рахунок Китаю втрату європейського газового ринку. російський уряд очікує на будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" та досягнення контракту на постачання ним між "Газпромом" і CNPC. російський віце-прем'єр-міністр Алєксандр Новак заявив, що очікує досягнення угод "в найкоротші терміни".

Існуючий газопровід "Сила Сибіру" обмежений обсягом 67 млрд кубометрів на рік. Якщо буде запущений "Сила Сибіру-2", ним можна буде постачати до Китаю ще 50 млрд кубометрів.

газКитайГазпром

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