Мобільні оператори заявили про готовність до роботи в умовах воєнного стану
"Мережа мобільного та фіксованого зв'язку "Київстар" працює в звичайному режимі, і в абонентів немає приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни в порядок і умови надання послуг, ми оперативно повідомимо про це абонентам", - заявили в прес-службі "Київстару", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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У прес-службі lifecell відзначили, що згідно із законодавством, обов'язком операторів є забезпечення повної готовності своїх мереж до роботи в умовах воєнного стану.
"Lifecell готовий забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, в тому числі, і можливість оповіщення абонентів. Однак точно сказати про те, що зміниться в роботі компанії і як це відіб'ється на абонентах, можна буде тільки після схвалення указу президента Верховною Радою", - заявили в прес-службі lifecell.
У компанії також відзначили, що мобільна мережа lifecell працює в штатному режимі.
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У прес-службі "Vodafone Україна" також підтвердили готовність забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, уточнивши, що перебоїв в роботі мережі в понеділок не спостерігається.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".
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