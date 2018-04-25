МОЗ пояснило, які довідки потрібні для відвідування школи та дитсадка

У міністерстві розповіли, які медичні довідки і в кого слід брати, щоб віддати дитину до садочку чи школи

Для вступу дитини до дитсадка не потрібна медична довідка особливої форми.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Для вступу дитини до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина. Для вступу дитини до школи батьки надають довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд (форма № 086-1/о)", – зазначили в міністерстві.

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку виписує педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров'я, в якому спостерігається дитина. У довідці лікар має зазначити прізвище, ім'я, по батькові дитини; дату народження; місце проживання; інформацію про стан здоров'я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.

Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Якщо ж батьки або законні представники вирішать не зазначати в довідці діагноз дитини, то лікар зазначає застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

"Для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми", – наголошують у міністерстві.

Перед вступом до школи ж дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику закладу середньої освіти Форма № 0 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду". Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

Окрім того, всю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у "Карті профілактичних щеплень" (форма № 063/о). Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

"Відповідно до листа-роз'яснення, який МОЗ надіслав у МОН, інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. Слід зазначити, що порядок прийому дітей до спеціалізованих закладів освіти, зокрема компенсаторного типу, здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, якими можуть передбачатися додаткові вимоги", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України скасувало "Медичну карту дитини" (форма № 026/о), яка раніше зберігалася у школах та дитсадках, адже дані про стан здоров'я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу.