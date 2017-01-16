Минулої доби в зоні АТО був поранений один український боєць
На Луганському напрямку найгарячіше вчора було в Троїцькому. В світлу пору доби противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся в Новоолександрівці. В Станиці Луганській та Золотому ворог застосовував легке озброєння. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.
Усього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося дев'ять ворожих обстрілів, зокрема три - мінометних. По позиціях сил АТО було випущено понад 20 мін.
На Донецькому напрямку бойова активність ворога спостерігається по всій лінії зіткнення, крім Донецького аеропорту. В Новгородському відбулася низка потужних мінометних обстрілів позицій українських військ з різних напрямів.
Загалом бойовики випустили по позиціях сил АТО в Новгородському 54 міни. Також неспокійно було в Авдіївці: противник протягом шести годин вів мінометний та артилерійський вогонь з боку Ясинуватої. Також ворог застосовував міномети в Новолуганському.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема шість з важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох разом узятих. Бойовики порушують режим тиші по всій лінії зіткнення. У Мар’їнському районі та поблизу Азовського моря противник традиційно застосував міномети та гармати.
Основні "гарячі точки", як і раніше, - Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Широкине. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь.
За вчорашню добу на Маріупольському напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема шість - із важкого озброєння.
Загалом протягом минулої доби у зоні АТО терористи 60 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, внаслідок чого один боєць отримав поранення.
Нагадаємо, за даними Президента Петра Порошенка, агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних за два роки.
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