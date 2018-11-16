Митрополит УПЦ МП Софроній піде на об'єднавчий собор

Архієпископ заявив, що не підтримав рішення Собору про відмову від автокефалії

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук) з Української православної церкви Московського патріархату заявив, що піде на об'єднавчий собор.

"У мене така позиція: я на собор піду, але не для того, щоб кричати: "Ура, все вирішено", а щоб спостерігати. Я піду туди як спостерігач для того, щоб вирішити, як краще вчинити, щоб було добре для нашого народу", - сказав він в інтерв'ю "ВВС-Україна".

Митрополит сказав, що він без жодних сумнівів підтримує автокефалію для української церкви і хотів би, щоб на об'єднавчий собор прийшов увесь єпископат УПЦ МП.

Він зізнався, що виступив проти більшості пунктів постанови Собору УПЦ МП про відмову від участі у процесі створення автокефальної церкви і підписав її тільки як присутній.

"Звісно, я виступав проти цього рішення. З його 12 пунктів я був проти вісьмох. На це так дивилися: усі - за, один Софроній - проти. Ну, дивак. У мене питали: чого ти проти? Я пояснював. Наприклад, у постанові собору йдеться, що за неправильні дії Константинополя УПЦ перериває з ним євхаристійне спілкування. Вибачте, але нам не треба повторювати те, що каже Москва. Я говорив так, як я кажу: якщо ми визнаємо, що ми незалежна церква, то ми повинні мати свою незалежну думку", - сказав Софроній.

Софроній також розповів, що на зустріч з Президентом Петром Порошенком після Собору не пішов, тому що його "не покликали".

"Тільки-но усе закінчилося, усі вийшли, я сів у машину і поїхав, ніхто до мене навіть не підійшов. Потім подзвонили, але мій фізичний стан... А таке напруження цілий день - це для мене важко. Тому я не повернувся - не тому, що не захотів. Якби я знав, то я б відразу туди поїхав. Але мені нічого не сказали", - сказав митрополит.

У результаті на зустріч з Порошенком з'явилися тільки митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет (Звєрєв).

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.