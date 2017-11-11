CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення минулої доби
Загиблих немає
Фото galka.if.ua
Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Двоє військових були поранені.
Обстріли велися з мінометів, зокрема калібром 120-мм біля Павлополя.
У самопроголошеній "ДНР" звинувачують в порушенні режиму тиші українских військових.
Нагадаємо, на Донбасі з початку п’ятниці, 10 листопада, російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир’я, у результаті один український військовий отримав поранення.
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11 11 2017 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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