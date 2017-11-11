На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення минулої доби Загиблих немає

За минулу добу позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.

Фото galka.if.ua

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook. Двоє військових були поранені. Обстріли велися з мінометів, зокрема калібром 120-мм біля Павлополя. У самопроголошеній "ДНР" звинувачують в порушенні режиму тиші українских військових. Нагадаємо, на Донбасі з початку п’ятниці, 10 листопада, російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир’я, у результаті один український військовий отримав поранення.

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