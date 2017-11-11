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На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення минулої доби

Загиблих немає
За минулу добу позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.
На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення минулої доби Фото galka.if.ua

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Двоє військових були поранені.

Обстріли велися з мінометів, зокрема калібром 120-мм біля Павлополя.

У самопроголошеній "ДНР" звинувачують в порушенні режиму тиші українских військових.

Нагадаємо, на Донбасі з початку п’ятниці, 10 листопада, російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир’я, у результаті один український військовий отримав поранення.

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11 11 2017 10:20
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