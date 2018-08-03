CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про 3 обстріли і 1 пораненого українського військовослужбовця за минулу добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі один український боєць отримав поранення
Бойовики вели обстріли на луганському та донецькому напрямках
Фото: ivbogdan.com
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Максим Праута на традиційному брифінгу в "кризовому Українському медіа-центрі".
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначили в Міноборони.
Також Праута додав, що обстріл велися на луганському та донецькому напрямках.
Нагадаємо, вчора перемир’я, про яке домовилася Тристороння контактна група, з вини російсько-окупаційних військ у повній мірі не дотримувалося.
6 березня, попри оголошене перемир’я, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. У результаті загинув український військовослужбовець.
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08 03 2018 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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