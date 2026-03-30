ЄС вперше включив Україну в оборонну програму на €1,5 млрд

Це відкриває фінансування для українського ОПК та передбачає його інтеграцію з європейським.

Сьогодні, 30 березня, Європейська комісія затвердила робочу програму обсягом 1,5 млрд євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

Вона передбачає інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу до європейського, повідомили у Єврокомісії.

Програма спрямована на зміцнення обороноздатності ЄС через розширення виробничих потужностей, розвиток спільних проєктів і закупівель, а також поглиблення співпраці з Україною. У Брюсселі наголошують, що це важливий крок для посилення безпеки Європи в умовах нових викликів.

За словами єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, до фінансування вперше в межах оборонно-промислової програми ЄС зможе долучитися Україна поряд із державами-членами та Норвегією.

Більше ніж 700 млн євро спрямують на збільшення виробництва критично важливої оборонної продукції, зокрема систем протидії безпілотникам, ракет і боєприпасів. Із цієї суми 260 млн євро передбачено в межах Інструменту підтримки України (USI) для відновлення та модернізації української оборонної промисловості через спільні проєкти з європейськими партнерами.

Ще 325 млн євро підуть на реалізацію спільних європейських оборонних проєктів (EDPCI), до яких також зможуть долучатися Україна та Норвегія.

Окремо 240 млн євро передбачено на спільні закупівлі озброєння країнами ЄС і Норвегією. Йдеться, зокрема, про системи ППО і ПРО, засоби боротьби з дронами, а також наземні та морські бойові платформи. Максимальний грант для одного проєкту може становити до 20 млн євро.

Ще 100 млн євро спрямують на підтримку оборонних стартапів, малих і середніх підприємств через фонд FAST, який інвестуватиме в розвиток ланцюгів постачання.

Крім того, у межах ініціативи BraveTech на оборонні інновації додатково виділять 35,3 млн євро. Гроші підуть, зокрема, на підтримку українських і європейських розробників технологій для потреб ЗСУ.

Перші конкурси в межах EDIP відкриються 31 березня 2026 року на порталі фінансування та тендерів ЄС.

Програму EDIP ухвалили 8 грудня 2025 року. Вона передбачає виділення 1,5 млрд євро грантів у 2026–2027 роках і є частиною ширшої політики ЄС із посилення оборонної промисловості.