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З початку доби в зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Бойовики провели один обстріл
Фото: MIL.IN.UA
Від початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій ЗСУ, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник зі стрілецької зброї вів вогонь біля Красногорівки. Унаслідок цього обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України.
На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.
Нагадаємо, що минулої доби, попри оголошене перемир’я, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. У результаті загинув український військовослужбовець.
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07 03 2018 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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