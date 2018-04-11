На Донбасі в ході бойових дій поранено трьох українських військовослужбовців
Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине, повідомляє прес-центр ООС.
Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.
Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів.
За даними розвідки, протягом доби було вбито трьох окупантів, ще трьох поранено.
Поточної доби, противник тричі обстріляв позиції ООС в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Також, у суботу ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост "Мар'їнка" на Донеччині. На цей час в зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав.
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