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На Донбасі в ході бойових дій поранено трьох українських військовослужбовців

Ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями
Протягом минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
На Донбасі в ході бойових дій поранено трьох українських військовослужбовців Фото: espreso.tv

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине, повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів.

За даними розвідки, протягом доби було вбито трьох окупантів, ще трьох  поранено.

Поточної доби, противник тричі обстріляв позиції ООС в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Також, у суботу ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост "Мар'їнка" на Донеччині. На цей час в зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав.

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04 11 2018 10:54
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