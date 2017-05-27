На Донеччині правоохоронці затримали бойовика з військовим квитком "ДНР"
"Співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Донецькій області затримали громадянина України, який мав безпосередній зв'язок зі злочинними організаціями на непідконтрольній Україні території. Під час огляду особистих речей у нього виявлено військовий квиток так званої "ДНР" та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ", - повідомляє прес-служба ДПСУ.
Громадянин був затриманий на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове" у ході реалізації завчасно отриманої оперативної інформації щодо можливого перетинання лінії розмежування в районі проведення АТО особи, можливо, причетної до НЗФ.
Під час проведення фільтраційних заходів виявлено, що затриманий чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань на неконтрольованій території.
"Громадянин неодноразово брав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. З його слів, у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої "ДНР" за власним бажанням", - повідомили у ДПСУ.
Наразі особу передано співробітникам СБУ для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, що бійці Збройних Сил України 9 травня поблизу Сокільників Луганській області затримали бойовика так званої "ЛНР".
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