Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Луганщині військові затримали бойовика "ЛНР"

Затриманий розповів про погані умови в незаконних збройних формуваннях
Бійці Збройних Сил України 9 травня поблизу Сокільників Луганській області затримали бойовика так званої "ЛНР".
На Луганщині військові затримали бойовика "ЛНР" Фото: facebook.com/ato.news

При собі він мав зброю, боєприпаси, засоби захисту та інше військове спорядження.

Затриманим виявився громадянин України раніше судимий Олійник Антон Євгенович, 31.03.1989 р.н., який проживає в Антрациті. Протягом тривалого часу він воював на боці незаконних збройних формувань і брав участь у злочинах проти ЗСУ.

"Під час спілкування він розповів про те, що відбувається в лавах незаконних збройних формувань, чинять сваволю на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Зокрема, за його словами, в підрозділах російсько-терористичних військ склалася атмосфера особистого збагачення ватажків бандформувань, їх жорстокого ставлення до обдурених кремлівською пропагандою підлеглих", - повідомляє штаб АТО.

Затриманий також розповів про те, що в багатьох підрозділах панує низька виконавча дисципліна і часто виникають конфлікти на ґрунті вживання спиртних напоїв і наркотиків.

Зараз із ним проводить слідчі дії СБУ.

Нагадаємо, що штаб АТО в п'ятницю, 12 травня, підтвердив, що сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як добровільно здався в полон бойовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2017 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.