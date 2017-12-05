На Луганщині військові затримали бойовика "ЛНР"

Бійці Збройних Сил України 9 травня поблизу Сокільників Луганській області затримали бойовика так званої "ЛНР".

При собі він мав зброю, боєприпаси, засоби захисту та інше військове спорядження.

Затриманим виявився громадянин України раніше судимий Олійник Антон Євгенович, 31.03.1989 р.н., який проживає в Антрациті. Протягом тривалого часу він воював на боці незаконних збройних формувань і брав участь у злочинах проти ЗСУ.

"Під час спілкування він розповів про те, що відбувається в лавах незаконних збройних формувань, чинять сваволю на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Зокрема, за його словами, в підрозділах російсько-терористичних військ склалася атмосфера особистого збагачення ватажків бандформувань, їх жорстокого ставлення до обдурених кремлівською пропагандою підлеглих", - повідомляє штаб АТО.

Затриманий також розповів про те, що в багатьох підрозділах панує низька виконавча дисципліна і часто виникають конфлікти на ґрунті вживання спиртних напоїв і наркотиків.

Зараз із ним проводить слідчі дії СБУ.

Нагадаємо, що штаб АТО в п'ятницю, 12 травня, підтвердив, що сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як добровільно здався в полон бойовиків.