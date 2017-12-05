На Луганщині військові затримали бойовика "ЛНР"
При собі він мав зброю, боєприпаси, засоби захисту та інше військове спорядження.
Затриманим виявився громадянин України раніше судимий Олійник Антон Євгенович, 31.03.1989 р.н., який проживає в Антрациті. Протягом тривалого часу він воював на боці незаконних збройних формувань і брав участь у злочинах проти ЗСУ.
"Під час спілкування він розповів про те, що відбувається в лавах незаконних збройних формувань, чинять сваволю на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Зокрема, за його словами, в підрозділах російсько-терористичних військ склалася атмосфера особистого збагачення ватажків бандформувань, їх жорстокого ставлення до обдурених кремлівською пропагандою підлеглих", - повідомляє штаб АТО.
Затриманий також розповів про те, що в багатьох підрозділах панує низька виконавча дисципліна і часто виникають конфлікти на ґрунті вживання спиртних напоїв і наркотиків.
Зараз із ним проводить слідчі дії СБУ.
Нагадаємо, що штаб АТО в п'ятницю, 12 травня, підтвердив, що сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як добровільно здався в полон бойовиків.
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