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Голова МЗС Ірану назвав Україну "чорним ринком", де бойовики отримують зброю. У Києві відреагували

13 грудня 2023, 15:43
Голова МЗС Ірану назвав Україну
Фото з вільного доступу
МЗС вкотре застерегло Іран від наслідків підтримки війни проти України.

Українське МЗС заперечує звинувачення Ірану у тому, що бойовики угруповань Хамас, "Ісламський Джихад" та "Хезболла" отримують зброю з "чорного ринку" України.

Заяву опублікувала пресслужба зовнішньополітичного відомства.

В міністерстві наголошують, що під час виступу на Дохійському форумі 11 грудня голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян підтвердив надання "всілякого роду підтримки в минулому" Хамасу, "Ісламському джихаду" та "Хезболлі", стверджуючи, що така підтримка нібито відповідала нормам міжнародного права. Коментуючи постачання зброї цим угрупованням, він заявив, що "одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна".

"Категорично відкидаємо провокативні та безпідставні звинувачення іранського представника. Такі твердження не відповідають дійсності", - наголосили в українському міністерстві.

Наголошується, "в Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння, отриманого від союзників, які дозволяють активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням, зокрема тим, що поширив глава МЗС Ірану".

"Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі постачання Іраном дронів росії, які вже давно були доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність", - йдеться у заяві.

В МЗС додають, що Україна неодноразово застерігала Тегеран, що наслідки підтримки агресії значно переважають будь-яку вигоду від співпраці з росією. Київ закликає Іран "відмовитися від своїх деструктивних дій та дотримуватися принципів і норм міжнародного права".

Іранзброябойовикивійна в Україніросія окупанти

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