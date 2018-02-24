На Хмельниччині молодим поліцейським ставлять у приклад бійця чорної роти "Беркуту", - Бутусов

Керівництво Теофіпольського відділення поліції Хмельницької області вчить "молоде покоління" на прикладі Миколи Симисюка - єдиного вбитого на Майдані бійця штурмової роти київського полку "Беркут" (чорної роти), яка вбила десятки протестуючих.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у себе на сторінці у Facebook опублікував скріншот поста, який був розміщений на сторінці Теофіпольського відділення поліції Хмельницької області.

Пізніше цей пост був видалений.

Коментуючи цей пост, Бутусов пише: "Микола Симисюк був убитий на Майдані, але не шукайте його імені серед Героїв Небесної Сотні. Він був бійцем штурмової роти київського полку "Беркут" під командуванням майора Садовника. 24 бійці цієї роти на чолі з Садовником знаходилися поблизу Жовтневого палацу, озброєні автоматами, снайперською гвинтівкою, бойовими патронами. О 8:57 вони отримали команду прикрити відхід міліцейських підрозділів з Майдану. Беззбройні майданівці пішли наверх слідом за міліцією. У 8:59 почався розстріл. Протягом 10 хвилин "Беркут" застрелив 7 осіб - смертельні поранення отримали Арутюнян Георгій, Олександр Балюк, Вайда Богдан, Шимко Максим, Сольчаник Богдан, Саєнко Андрій, Коцюба Віталій.

У цей момент, коли навколо свистіли кулі, хтось із майданівців пострілом картечі з гладкоствольної мисливської рушниці смертельно поранив Симисюка. На відео добре видно, як він впав, як його товариші зачепили світло-шумову гранату у нього і вона вибухнула.

Симисюк помер. Він став єдиною втратою "чорної" штурмової роти Садовника в той день. Після цього, його товариші безкарно і без перешкод застрелили на Інститутській ще 41 людину.

Цікаво, чи розповів Стучинський "молодому поколінню співробітників", що навіть якщо б пострілу картечі Симисюку вдалося б уникнути, то відвідати його Стучинському не вдалось. Тому що Симисюк зараз, або сидів би в ізоляторі в очікуванні суду, як інші п'ять його колишніх "колег" з штурмової роти, або служив би в московському ОМОНі, як інші втікачі з "Беркута". "Беркут" відкрив вогонь по беззбройних людях, і отримав постріл у відповідь. Стріляли, судячи з усіх фотографій, не більше двох стрільців з гладкоствольних рушниць. Ось на яких прикладах треба виховувати молодь.

Нічому доброму Стучинський навчити своїх підлеглих не зможе, в річницю пам'яті Небесної Сотні поминаючи одного з катів Майдану. Думаю, Нацполіція зобов'язана не тільки сторінку чистити, тут вже нічого не виправити, а очистити МВС від такого начальника управління, нехай на суди ходить, хоч послухає і подивиться. Якщо на керівних посадах буде збережений начальник, який так викривлено розповідає про "героя" Майдану, значить він просто небезпечний для людей. "Беркути" Садовника втекли в Москву, з такими зв'язками і симпатіями, немає гарантій, що не втече і Стучинський".