CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа залізничній станції "Ногін" в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області зіткнулися вантажний і пасажирський потяги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: поранені діти
Травмовано шестеро людей, у тому числі троє дітей
Фото: hm.npu.gov.ua
У всіх постраждалих діагностували забої різних частин тіла.
Вантажний потяг стояв на завантаженні вапняковим каменем, коли в нього в'їхав пасажирський потяг сполученням "Київ - Кам'янець-Подільський", повідомляє прес-служба поліції.
У пасажирському поїзді їхали на екскурсію школярі.
Фото: hm.npu.gov.ua
Глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун у Facebook пише, що зійшов з рейок локомотив і перший вагон пасажирського поїзда №139. У поїзді в цілому їхали 104 дитини.
Нагадаємо, що взимку цього року електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді у Вінницькій області. Загинув водій автобуса.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 05 2017 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків