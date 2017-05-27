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На Хмельниччині зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: поранені діти

Травмовано шестеро людей, у тому числі троє дітей
На залізничній станції "Ногін" в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області зіткнулися вантажний і пасажирський потяги.
На Хмельниччині зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: поранені діти Фото: hm.npu.gov.ua

У всіх постраждалих діагностували забої різних частин тіла.

Вантажний потяг стояв на завантаженні вапняковим каменем, коли в нього в'їхав пасажирський потяг сполученням "Київ - Кам'янець-Подільський", повідомляє прес-служба поліції.

У пасажирському поїзді їхали на екскурсію школярі.


Фото: hm.npu.gov.ua

Глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун у Facebook пише, що зійшов з рейок локомотив і перший вагон пасажирського поїзда №139. У поїзді в цілому їхали 104 дитини.

Нагадаємо, що взимку цього року електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді у Вінницькій області. Загинув водій автобуса.

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27 05 2017 10:36
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