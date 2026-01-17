Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія готує атаки на підстанції українських АЕС — розвідка

17 січня 2026, 16:50
росія готує атаки на підстанції українських АЕС — розвідка
Фото: aa.com.tr
москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.

російська федерація розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни. У планах кремля - тотально залишити українців без світла і тепла.

Про це у Telegram повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - сказано у публікації.

Окрім того, у межах своєї компанії тиску рф планує також посили залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів - стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки рф по критичних об'єктах інфраструктури.

Таким чином, москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - пояснили у ГУР.

У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, росія здійснили розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.

"Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни росії проти України", - резюмували у Головному управлінні розвідки.

війнаенергетикарозвідкаросія окупанти

