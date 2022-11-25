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На обіцянку Китаю втримати путіна від "ядерки", США зірвали передачу Україні МіГ-29

США в березні зірвали передачу Україні польських винищувачів МіГ-29. На такий крок Вашингтон пішов після домовленості з Пекіном, який пообіцяв у відповідь втримати російського диктатора володимира путіна від застосування ядерної зброї.
На обіцянку Китаю втримати путіна від "ядерки", США зірвали передачу Україні МіГ-29 Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє The Spectator.
 
Таку інформацію оприлюднив британський журналіст Оуен Метьюз, посилаючись на слова китайських джерел.
 
Зазначається, що з початку російського вторгнення в Україну Китай відігравав вирішальну, хоча публічно малопомітну, роль у прийнятті стратегічних рішень як у Вашингтоні, так і в Москві.
 
"Це було тилове втручання, схвалене Пекіном, яке змусило США зірвати угоду з Польщею щодо постачання радянських літаків МіГ-29 українським ВПС ще в березені", - пише видання.
 
За інформацією джерел видання, яке має давні тісні зв'язки з вищим політичним і військовим керівництвом Китаю, Пекін знав про плани Москви щодо "спеціальної військової операції". Але росіяни представили майбутню військову операцію як "обмежену" і з так званим "поверненням втраченої російської території та возз’єднання РФ в історичних межах".
 
"Після погрози путіна про ядерну ескалацію 27 лютого стривожили світ, у тому числі китайців. Тому ключовим пріоритетом для Пекіна було уникнення будь-якої ядерної ескалації та сприяння досягненню припинення вогню", - повідомило виданню джерело, яке має регулярні особисті контакти з лідерами Народно-визвольної армії (НВАК).
 
Тому, як пише видання, коли через кілька днів виникла загроза подальшої ескалації після пропозиції польського уряду поставити Україні радянські винищувачі МіГ-29, китайці занепокоїлися.
 
"Спочатку у США позитивно відреагували на ідею Польщі передати українській армії свої винищувачі. Але вже наступного дня, 8 березня, американці виступили проти такої передачі", - зазначають у ЗМІ.
 
Вказано, що причиною цього стали контакти з генералами китайської армії. Вони вважали, що це призведе до ескалації конфлікту, тому закликали США запобігти цьому.
 
Натомість китайські генерали, які мали хороші приватні контакти з російськими генералами, пообіцяли зробити все можливе, щоб "знешкодити ядерну загрозу путіна".
 
"Завдяки цим неофіційним контактам "другого шляху" Вашингтон і Пекін домовилися - якщо США зупинять угоду щодо МіГ-ів, пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб розрядити ядерні погрози путіна на оперативному рівні і це спрацювало", - сказало китайське джерело, "Так, в США" вирішили, що постачання літаків було б занадто".
 
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25 11 2022 15:33
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