На озері в Чернівецькій області загинули більш ніж 20 лебедів
"Протягом години інспектори Держспоживслужби Кіцманського району та Державної лікарні ветеринарної медицини району виїхали на місце події. Спільно з працівниками ДСНС зі ставка забрали 16 мертвих птахів і доставили в Чернівецьку регіональну лабораторію ветеринарної медицини для встановлення причини загибелі", - розповів начальник управління Держспоживслужби Олександр Александрюк, повідомляє місцеве видання "АСС".
Ветеринари підозрюють, що птахи могли загинути через інфекційне захворювання. Щоб з'ясувати остаточну причину загибелі лебедів, чекають на підтвердження діагнозу з Науково-дослідного інституту.
Станом на вечір 2 січня на території озера виявили ще п'ятьох мертвих лебедів.
"Решта лебедів-шипунів відчуваються добре. Для них саме привезли їжу. Поки фахівці встановлять остаточну причину загибелі цих птахів, ГУ Держспоживслужби просить жителів Буковини зменшити кількість відвідувань озера", - повідомив Александрюк.
Нагадаємо, що минулого року взимку лебедів, які примерзли до льоду на ставку в с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області, звільнили активісти на всюдиході.
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