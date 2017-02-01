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На озері в Чернівецькій області загинули більш ніж 20 лебедів

Ветеринари підозрюють, що птахи могли загинути через інфекційне захворювання
У Чернівецькій області на озері села Чортория помер 21 лебідь.
На озері в Чернівецькій області загинули більш ніж 20 лебедів Фото: ascania-nova.org

"Протягом години інспектори Держспоживслужби Кіцманського району та Державної лікарні ветеринарної медицини району виїхали на місце події. Спільно з працівниками ДСНС зі ставка забрали 16 мертвих птахів і доставили в Чернівецьку регіональну лабораторію ветеринарної медицини для встановлення причини загибелі", - розповів начальник управління Держспоживслужби Олександр Александрюк, повідомляє місцеве видання "АСС".

Ветеринари підозрюють, що птахи могли загинути через інфекційне захворювання. Щоб з'ясувати остаточну причину загибелі лебедів, чекають на підтвердження діагнозу з Науково-дослідного інституту.

Станом на вечір 2 січня на території озера виявили ще п'ятьох мертвих лебедів.

"Решта лебедів-шипунів відчуваються добре. Для них саме привезли їжу. Поки фахівці встановлять остаточну причину загибелі цих птахів, ГУ Держспоживслужби просить жителів Буковини зменшити кількість відвідувань озера", - повідомив Александрюк.

Нагадаємо, що минулого року взимку лебедів, які примерзли до льоду на ставку в с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області, звільнили активісти на всюдиході.

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02 01 2017 20:14
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