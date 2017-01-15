На Рівненщині бурштинокопачі і приїжджі "кришувальники" влаштували перестрілку

Повідомляється про сімох непроханих гостей, трьох з яких взяли в заручники місцеві жителі

У Рівненській обл. в Старому Селі Рокитнівського району сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину та приїжджими, які оголосили, що вони відтепер "кришуватимуть" все. Тим, хто відмовиться платити "гостям" обіцяли кидати у двір бойові гранати. Їх показували для залякування.

Місцеві жителі й самі добре озброєні. Двоє "гостей" отримали вогнепальні поранення. Про це повідомив народний депутат Андрій Лозовий на сторінці у Facebook.

Лозовий стверджує, що місцеві скаржилися у місцеву поліцію на людей, які нав'язували їм "кришування", проте жодної реакції правоохоронців не було.

"Після сьогоднішньої перестрілки Рокитинівська поліція таки втрутилася. Тільки не на стороні закону і правопорядку, а на стороні... заїжджих бандитів. Рятували "гостей" від самосуду місцевих. Ніяких претензій до "даху" з бойовими гранатами – немає", - написав нардеп.

Лозовий закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в. о. керівника Нацполіції Вадима Трояна і начальника Нацполіції у Рівненській області Валерія Присяжнюка "негайно відреагувати на події на Рокитинівщині та відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Нацполіції в Рокитинівському районі Михайла Евтушика".

За інформацією tsn.ua, в Старому Селі місцеві жителі взяли в заручники "трьох з семи непроханих гостей". У повідомленні йдеться, що "всі троє вже в селі отримали вогнепальні поранення". Повідомлялося, що місцеві не довіряють правоохоронцям і вважають, що вони можуть "зам'яти" справу.

Нагадаємо, у червні минулого року у селі Обище на Житомирщині відбулася перестрілка між заїжджими бандитськими формуваннями та місцевим населенням.

В Україні процвітає нелегальний видобуток бурштину на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей.