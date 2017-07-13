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На складі деревини під Києвом виникла масштабна пожежа

До гасіння залучено 38 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки
У селі Мила Києво-Святошинського району виникла серйозна пожежа на складі деревини.
На складі деревини під Києвом виникла масштабна пожежа Фото: з вільних джерел

"Пожежники, які прибули за викликом встановили, що горять штабелі піддонів та дошки для їх виготовлення", -  повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 3:10 ночі.

У результаті пожежі знищено 50 куб. м деревини і піддонів на площі 1000 кв. м, три побутових вагончика по 12 кв. м, будинок охорони на площі 40 кв. м та автомобіль "Шкода".

О 5:00 пожежа площею 1000 кв. м вдалося локалізувати. У ДержНС відзначили, що загиблих і травмованих немає.

Крім того, вдалося врятувати від вогню поруч розташовані житловий будинок та готельно-ресторанний комплекс.

До гасіння залучено 38 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, а також автоцистерна пожежної служби охорони.

Нагадаємо, що 20 червня на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі. 

Орієнтовна площа пожежі становила 1000 кв. м. Будинок було зведено ще 1873 року. Пожежа виникла близько 17:00, рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 21:04. 

На місці вчорашньої пожежі в будівлі колишнього Центрального гастроному в Києві на Хрещатику вранці рятувальники продовжували поливати дерев'яні конструкції, щоб уникнути нових займань.

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13 07 2017 10:17
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