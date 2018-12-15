На Софійській площі розпочалася спільна молитва за автокефалію

Об'єднавчий Собор пройде за зачиненими дверима в Софії Київській

На Софійській площі в Києві розпочалася спільна молитва за автокефалію Української церкви.

На площі зібралося вже кілька тисяч чоловік. Станом на 9 ранку в центрі міста перебувало близько сотні автобусів, повідомляє Hromadske.

Велике скупчення автобусів - близько Володимирського і Софійського соборів. Частина вірян йшла до площі колонами зі станцій метро.



Фото: twitter.com/radiosvoboda

Пропускають на Софійську площу тільки за паспортами. Під'їзди до площі перекрила поліція.

"Залучено 150 співробітників для забезпечення правопорядку, на перекриття доріг і на патрулювання вулиць. Також залучено 20 автомобілів. Перекрита центральна частина міста та всі під'їзди до Софіївської площі. Все інше - за звичайним планом вихідного дня", - повідомив керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, повідомляє УНН.

Також на Софійській площі встановили великий екран, на якому транслюватимуть молитви і промову президента Петра Порошенка. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому - пункти обігріву.

Об'єднавчий собор зі створення Української помісної церкви, на якому оберуть її предстоятеля, пройде за зачиненими дверима в Софії Київській. Під час Собору також повинен бути затверджений Статут УПЦ. На Соборі очікується 192 учасники.

Також, нову українську православну Церкву очолюватиме предстоятель із титулом Митрополит Київський, а не Патріарх. Синод складатиметься з 12 архієреїв.