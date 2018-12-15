На Софійській площі розпочалася спільна молитва за автокефалію
На площі зібралося вже кілька тисяч чоловік. Станом на 9 ранку в центрі міста перебувало близько сотні автобусів, повідомляє Hromadske.
Велике скупчення автобусів - близько Володимирського і Софійського соборів. Частина вірян йшла до площі колонами зі станцій метро.
Фото: twitter.com/radiosvoboda
Пропускають на Софійську площу тільки за паспортами. Під'їзди до площі перекрила поліція.
"Залучено 150 співробітників для забезпечення правопорядку, на перекриття доріг і на патрулювання вулиць. Також залучено 20 автомобілів. Перекрита центральна частина міста та всі під'їзди до Софіївської площі. Все інше - за звичайним планом вихідного дня", - повідомив керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, повідомляє УНН.
Також на Софійській площі встановили великий екран, на якому транслюватимуть молитви і промову президента Петра Порошенка. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому - пункти обігріву.
Об'єднавчий собор зі створення Української помісної церкви, на якому оберуть її предстоятеля, пройде за зачиненими дверима в Софії Київській. Під час Собору також повинен бути затверджений Статут УПЦ. На Соборі очікується 192 учасники.
Також, нову українську православну Церкву очолюватиме предстоятель із титулом Митрополит Київський, а не Патріарх. Синод складатиметься з 12 архієреїв.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."