Очільник помісної церкви в Україні матиме титул митрополита Київського, - проект статуту

Нову українську православну Церкву очолюватиме предстоятель із титулом Митрополит Київський, а не Патріарх.

Синод нової Церкви має складатись із 12 архієреїв. Кожні півроку половина Синоду буде проходити ротацію, а термін повноважень члена Синоду складатиме один рік, йдеться у проекті статуту цієї Церкви, який є у розпорядженні "Української правди". Отриманий редакцією документ є початковим варіантом статуту, який затвердив 29 листопада Синод Вселенського патріархату.

Правки, які за останні дні були в нього внесені спільною робочою групою УПЦ КП, УАПЦ представниками Московського патріархату та екзархами Константинопольського патріарха, в опублікованому документі не враховані.

Але уже з цього проекту відомо, що на цьому етапі титул патріарха очільник нової Української Церкви не отримає, хоча сама церква стане автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами.

Предстоятеля автокефальної Церкви постійно обиратимуть на помісному Соборі.

Миро для нової Церкви на даному етапі варитиметься Константинопольською церквою, але всі інші атрибути церковної незалежності Українська Церква отримує уже.

Спільна молитва ієрархів за автокефалію української церкви вже розпочалася на Софійській площі у Києві, її відкрили святкові дзвони. Зі сцени, яку встановлено на площі, виступає глава Мінкульту Євген Нищук, повідомляє "Укрінформ".

На площі зібралося багато людей. За свідченням присутніх, вони з церковою ніяк не пов'язані і приїхали не організовано, а самостійно, деякі - групами. Інші ж повідомляють, що їх групи організовано привезли їх приходи та священники УПЦ КП, інформує Hromadske.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.