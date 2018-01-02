CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Тайвані через аномальні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тайвані більше півсотні осіб стали жертвами аномальних морозів
Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв
Фото: twitter.com/Taiwan_Today/
Про це повідомляє Apple Daily.
Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв.
Найближчим часом в центральних і північних районах країни очікується похолодання до -10 ° С. У декількох містах пройде сніг.
Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в сільській волості Сіньу в місті центрального підпорядкування Таоюань, де 30 січня зафіксували -10,7 ° С.
Нагадаємо, у січні південна частина Сполучених Штатів Америки піддалася удару зимового шторму, в результаті якого загинули десять людей.
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01 02 2018 19:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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