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Командувач ВМС Тайваню відвідає США – Reuters

30 березня 2024, 13:49
Командувач ВМС Тайваню відвідає США – Reuters
Фото: UNSPLASH
У МЗС Китаю рішуче виступають проти "військової змови" між США і Тайванем.

Командувач ВМС Тайваню Тан Хуа наступного тижня відвідає США, щоб взяти участь у військовій церемонії та обговорити шляхи посилення двостороннього військово-морського співробітництва через тиск Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Тан відвідає Гаваї, місце розташування Індійсько-тихоокеанського командування США, для церемонії зміни командування Тихоокеанського флоту.

Після цього він,за інформацією анонімних джерел, візьме участь у конференції "Sea-Air-Space" 8-10 квітня поблизу Вашингтона. Також ведуться переговори про зустріч з главою військово-морських операцій США адміралом Лізою Франчетті.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно рішуче виступає проти "військової змови" між Сполученими Штатами і Тайванем і що Вашингтон повинен "утримуватися від надсилання будь-яких помилкових сигналів силам, що виступають за незалежність Тайваню".

Як пише агенство, на відміну від відкритих візитів до США високопосадовців із таких союзників, як Японія та Великобританія, візити тайванських посадовців, особливо військових, тримаються в секреті та часто офіційно не підтверджуються.

Військово-морський флот Тайваню поступається китайському, який посилює свої можливості атомними підводними човнами та авіаносцями. У межах модернізації, яку проводить президент острова Цай Інвень, Тайвань розробляє власні підводні човни, перший з яких був представлений минулого року.

Тайвань і США без зайвої публічності розширили військову співпрацю після того, як Цай вступила на посаду в 2016 році, особливо на тлі того, як Китай почав посилювати військовий тиск протягом останніх чотирьох років. Пекін не виключає можливості застосування сили для взяття острова під свій контроль. Зараз Китай регулярно відправляє винищувачі до серединної лінії Тайванської протоки, яка колись слугувала неофіційним бар'єром.

Серед попередніх візитів високопоставлених тайванських офіцерів до США були поїздки колишнього глави ВМС Лі Сі Міна в 2015 році та заступника міністра оборони Су Єн-Пу, який минулого року відвідав тайвансько-американську конференцію з питань оборонної промисловості у Вірджинії.

СШАТайванькомандувачвійна в Україніросія окупанти

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