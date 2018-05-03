Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На виборах в Італії лідирує коаліція Берлусконі

Прем'єром країни може стати шанувальник Путіна
На парламентських виборах в Італії лідирує правоцентристська коаліція колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі, в яку входять партії "Вперед, Італіє", Ліга Півночі і "Брати Італії".
На виборах в Італії лідирує коаліція Берлусконі Сільвіо Берлусконі. Фото: AFP

Вони набирають разом близько 37,5% голосів, повідомляють на сайті МВС країни.

На другому місці - протестний рух "П'ять зірок" (31,3%), що використовує ліві гасла, на третьому - соціал-демократи з результатом 23,6%.

Більшість у парламенті отримає партія чи коаліція, яка зможе набрати понад 40% голосів і розпочати формування уряду.

Раніше всі три провідні політичні сили виключили створення коаліційного уряду. Ситуація ускладнюється тим, що Берлусконі навіть у разі перемоги правоцентристської коаліції не зможе зайняти посаду прем'єра через те, що був раніше засуджений за фінансові злочини. Колишній прем'єр підтримує кандидатуру голови Європарламенту Антоніо Таяні на посаду очільника уряду. Однак якщо партія Берлусконі отримає на виборах менше голосів, ніж її союзники по коаліції з Ліги Півночі, на місце прем'єра буде претендувати вже голова Ліги Півночі Маттео Сальвіні. Цей політик відомий різкою антимігрантською риторикою і похвалами на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Усього на цих виборах слід було визначити 630 депутатів і 315 сенаторів. Кандидатури висунули понад сім тисяч осіб від 31 партії.

Рух "П'ять зірок" було створено 2009 року популярним італійським блогером Беппе Грілло, який до цього був коміком на телебаченні. Рух виступає проти євроінтеграції (у тому числі проти зовнішньої політики Євросоюзу) і на захист навколишнього середовища.

Нагадаємо, в Італії учасниця Femen вистрибнула перед колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі на виборчій дільниці, куди він прийшов проголосувати на парламентських виборах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2018 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.