Наливайченко назвав причини скорочення США фінансової допомоги Україні

Він нагадав, що спочатку американська влада радикально скоротила до 150 мільйонів доларів видатків на підтримку Збройних Сил України у своєму оборонному бюджеті

Корупція, збагачення правлячої еліти, зубожіння людей, відсутність реформ, а також тиск та втручання влади у роботу новостворених антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, САП) і зволікання із створенням Антикорупційного суду, є, за словами лідера Руху "Справедливість" Валентина Наливайченка, основними причинами скорочення Штатами фіндопомоги Україні.

"На жаль, сталося те, що прогнозував і до чого корумпована українська влада не прислухалася: США скорочують фінансову допомогу Україні по програмах USAID. Застерігав щодо цього ще у грудні минулого року, але влада виявилася традиційно глухою. Мої поради не лише не були взяті владою до уваги, але й активно спростовувалися офіційними особами, різними привладними лакеями та ботами", - написав політик у своєму Facebook.

Попри америкоцентричність політики нового президента США Дональда Трампа і глобальне скорочення американської фіндопомоги іншим країнам, причина скорочення допомоги Україні має свої конкретні причини: розквіт політичної корупції, збагачення правлячої еліти, зубожіння людей, відсутність реформ.

"Цей ряд доповнили тиск і втручання влади у роботу новостворених антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, САП), зволікання із створенням Антикорупційного суду. Показовою для американської сторони стала "справа Насірова", яку влада усіляко намагається розвалити. Партнери уважно стежать і за розвитком подій навколо інших гучних справ та розслідувань в Україні", - зауважує Валентин Наливайченко.

Він нагадав, що спочатку американська влада радикально скоротила до 150 мільйонів доларів видатків на підтримку Збройних Сил України у своєму оборонному бюджеті. Але українська влада не відреагувала і на цей дзвіночок. Питання втілення реформ та боротьби з корупцією були, зокрема, предметом і нещодавнього телефонного дзвінка держсекретаря США Тіллерсона президенту України Порошенку (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/270398.htm).

"Справи для влади невтішні і міжнародний тиск посилюватиметься пропорційно до її небажання припинити обкрадати власний народ та брехати", - підсумував лідер Руху "Справедливість".