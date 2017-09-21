Наливайченку жодних звинувачень не висунуто, – Лубківський

"Наливайченко дав свідчення на справжніх організаторів таємних контактів з Росією в керівництві держави та СБУ"

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський повідомив, що жодних звинувачень Валентину Наливайченку під час його допиту в СБУ не висунуто.

Як повідомив сам лідер руху "Справедливість" він дав свідчення у Головному слідчому управлінні СБУ.

"Під час допиту, який тривав три з половиною години, надав докази використання літаків, у тому числі - з боку представників діючої влади. Йдеться про польоти до Росії під час лютого 2014 року. Навіть називаю куди були ці перельоти: до Бєлгорода, Москви, Сочі. Слідство має з‘ясувати - хто літав. Що вивезли незаконно з України і передали російській стороні. Вимагаємо розслідування. Вимагаємо вигнати з влади агентів Кремля", - наголосив він під будівлею СБУ.

Нагадаємо, Наливайченко давав свідчення як свідок у справі про незаконний перетин кордону чиновниками в 2014-2015 роках.

Як повідомлялося, в провадженні зазначено, що слідство встановило, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю.