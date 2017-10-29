Наметове містечко можуть згорнути після 7 листопада, - Саакашвілі

"Ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживати біля них під вікнами"

Колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що після 7 листопада наметове містечко після Верховної Ради може розійтися.

"Сьомого листопада даємо їм останній шанс прийняти наші вимоги. Ми підозрюємо, що вони їх не приймуть. Ми не можемо вічно тут стояти, ми не можемо вічно тут мерзнути. Ми хочемо жити нормально вдома. Навіщо жити тут на площі біля Хомутинніка? Тому ситуація така. Якщо вони все приймуть - добре, це перший крок. Але якщо вони їх не приймають, тоді мені здається, що ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживати біля них під вікнами. Нас повинно стати в сто разів більше, і ми повинні їм показати: "разом нас багато", в нас справедливі вимоги, "нас не подолати", ви втратили свій шанс, прийшов час вам піти", - заявив Саакашвілі на мітингу біля парламенту в неділю.

Саакашвілі розповів, що "бариг" у владі потрібно міняти і що в нього є план, як це зробити. Він, зокрема, запропонував влаштувати праймериз для пошуку нового президента.

"У нас є Чумак, готовий йти в президенти, Гриценко, Юля хоче. Ну хто повинен бути? Ми говоримо: вибираємо п'ять людей і нехай авторитетні експерти, що не продалися, такі як Гнап, такі як Шабунін та інші, нехай такі люди скажуть: чи є в людини комерційний інтерес?"- повідомив колишній голова Одеської ОДА присутнім на площі Конституції перед Верховною Радою.

Комерційний інтерес, на думку Саакашвілі, - це головний бич нинішньої влади. Політик вважає, що якщо в людини є в родині бізнесмен - вона не може йти у владу.

Після першого відбору, за пропозицією Саакашвілі, пройдуть дебати на кількох телеканалах.

"Після трьох місяців соціологічні служби нехай виберуть серед них найпопулярнішого серед народу. І тоді всі, заздалегідь взявши зобов'язання, що вони визнають результати цього опитування і волі народу, підтримують цього кандидата", - повідомив він.

Своєю чергою кандидат, який переміг, повинен пообіцяти, що він приходить тільки на одну каденцію і що скоротить функції голови держави.

Контролювати його діяльність повинні будуть "300 нових обранців, 300 нових спартанців" у Верховній Раді.

"Перший критерій для цих 300 людей - в них не повинно бути комерційного інтересу. Ні через дружину, ні через талановитого сина або дочку двоюрідного брата. Як тільки в людини є комерційна зацікавленість, нехай займається комерцією. Новим парламентаріям нічого й близько робити поруч з бізнесом. Де є бізнес - там не буде справедливості", - заявив він.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.