Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Наступ бойовиків у "сірій зоні" біля Кам'янки зазнав поразки, - штаб

На даний момент сили АТО повністю контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення
Спроба бойовиків зайняти нові позиції у "сірій зоні" поблизу Кам'янки Ясинуватського району Донецької області остаточно зазнала невдачі.
Наступ бойовиків у "сірій зоні" біля Кам Фото: mon.gov.ua

"Спроба проросійських НЗФ зайняти нові позиції у так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янка остаточно зазнала невдачі. Противник, зазнавши чималих втрат у живій силі та техніці, відійшов на свої вихідні позиції", -  повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці в Facebook.

За словами Мироновича, на даний момент сили АТО повністю контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення.

Як повідомлялося, 30 червня заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Самарський заявив, що бойовики не припиняють спроби перемістити лінію фронту в районі селища Кам'янка Ясинуватського району Донецької області, яке перебуває в так званій "сірій зоні".

Нагадаємо, оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2017 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.