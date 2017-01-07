Наступ бойовиків у "сірій зоні" біля Кам'янки зазнав поразки, - штаб
"Спроба проросійських НЗФ зайняти нові позиції у так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янка остаточно зазнала невдачі. Противник, зазнавши чималих втрат у живій силі та техніці, відійшов на свої вихідні позиції", - повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці в Facebook.
За словами Мироновича, на даний момент сили АТО повністю контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення.
Як повідомлялося, 30 червня заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Самарський заявив, що бойовики не припиняють спроби перемістити лінію фронту в районі селища Кам'янка Ясинуватського району Донецької області, яке перебуває в так званій "сірій зоні".
Нагадаємо, оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення.
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