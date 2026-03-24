Американський бомбардувальник B-52 побачили з новими ядерними ракетами

24 березня 2026, 16:35
фото: Jarod Hamilton
Ракета демонструвалася на малій висоті за ясної погоди.
В Мережу виклали знімок бомбардувальника B-52H Stratofortress із підвішеними дослідними зразками (або макетами) перспективної стратегічної крилатої ракети AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO).
 
Про це повідомляє The Aviationist. 
 
Вперше ракета була офіційно представлена лише минулого року: у червні Повітряні сили США опублікували перший рендер AGM-181, а вже в листопаді спостерігачі зробили перші фотографії ракети в польоті.
 
Так само, як і раніше ракети були розміщені на багатозарядній пусковій установці, здатній нести до шести боєприпасів. Ця система використовується на літаках B-52H для різних типів озброєння, а не лише для AGM-181. Про саму ракету майже нічого не відомо, окрім того, що це далекобійний засіб ураження, здатний доставляти ядерний заряд до стратегічних цілей, залишаючись поза зоною дії протиповітряної оборони противника. 
 
Поява настільки секретних систем у відкритому повітряному просторі рідко буває випадковою. Той факт, що ракета демонструвалася на малій висоті за ясної погоди, може свідчити про намір США вчергове продемонструвати світу свій військовий потенціал.

 

