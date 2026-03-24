Американський бомбардувальник B-52 побачили з новими ядерними ракетами

Ракета демонструвалася на малій висоті за ясної погоди.

В Мережу виклали знімок бомбардувальника B-52H Stratofortress із підвішеними дослідними зразками (або макетами) перспективної стратегічної крилатої ракети AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO).

Про це повідомляє The Aviationist.

Вперше ракета була офіційно представлена лише минулого року: у червні Повітряні сили США опублікували перший рендер AGM-181, а вже в листопаді спостерігачі зробили перші фотографії ракети в польоті.

Так само, як і раніше ракети були розміщені на багатозарядній пусковій установці, здатній нести до шести боєприпасів. Ця система використовується на літаках B-52H для різних типів озброєння, а не лише для AGM-181. Про саму ракету майже нічого не відомо, окрім того, що це далекобійний засіб ураження, здатний доставляти ядерний заряд до стратегічних цілей, залишаючись поза зоною дії протиповітряної оборони противника.