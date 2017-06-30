Бойовики 13 разів порушили "режим тиші", - штаб АТО

Оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення.

Особливо напруженою ситуація залишається на Донецькому напрямку, зокрема у південному та північно-східному передмістях Авдіївки. Загалом, з початку доби бандформування 13 разів обстрілювали оборонні укріплення українських захисників. Неодноразово застосовували окупанти й озброєння, заборонене Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту загарбники сьогодні чотири рази застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Ще до світанку бойовики, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, обстріляли наші позиції в районі Гнутового, Широкиного та Лебединського. А ближче до вечора противник з напрямку тимчасово окупованої Старомихайлівки вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету по оборонцях Красногорівки.

Донецький напрямок. Саме на цій ділянці лінії зіткнення проросійські незаконні збройні формування сконцентрували свою вогневу активність. Зокрема, не припиняються бої поблизу Авдіївки та Кам'янки. З опівночі окупанти били там з піхотного озброєння. Пізніше, обстрілюючи наші опорні пункти, противник до згаданих вогневих засобів додав міномети калібру 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та знову б'є з озброєння танків. Особливо активно бандити вели вогонь біля Кам'янки. Окрім того, на цьому напрямку злочинці ще зранку обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького.

Луганський напрямок. Тут сьогодні встановилась відносна тиша. Лише в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер.

З початку доби внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Нагадаємо, що за минулу добу 29 червня в зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення, двоє травмовані.