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Нацгвардія України пройшла на параді в Кривому Розі з червоними прапорами, - ВІДЕО (оновлено)

У місті напередодні відзначали 74-ту річницю визволення від нацистів
У Кривому Розі 22 лютого відзначали 74-ту річницю визволення від нацистів. Святкові заходи пройшли в усіх районах міста.
Нацгвардія України пройшла на параді в Кривому Розі з червоними прапорами, - ВІДЕО (оновлено) Фото: krnews.ua

Головною подією дня став святковий парад, під час якого проїхала військова техніка на чолі з танком Т-34. Під час цього параду пройшли дві трійки Національної гвардії з червоними прапорами, на яких був напис "За нашу радянську батьківщину" і зображення серпа і молота.

Оновлення. Командування Нацгвардії відреагувало на інцидент у Кривому Розі, де бійців помітили з радянськими прапорами.

Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров призначив службове розслідування у зв'язку з участю бійців НГУ в параді, де використовувалася радянська символіка. Про це 23 лютого повідомляє відділ комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що відповідно до закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, в Україні заборонено публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів і їх символіки вважається наругою над пам'яттю мільйонів їхніх жертв.

Прапори, на яких зображено поєднання серпа і молота, належать до комуністичної символіки.

Водночас варто відзначити, що закон передбачає декілька винятків (наприклад, оригінали бойових знамен або намогильні споруди на місцях поховань).

Закон діє з 2015 року.

 

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23 02 2018 18:09
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