росія випустила ракети по Кривому Рогу: 5 загиблих і півсотні поранених (оновлюється)
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Інтерфакс.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки в Кривому Розі зросла до 34 осіб, двоє загинули, під завалами ще можуть бути люди.
"Наразі 20 осіб дістали поранень, двоє людей загинули. Близько п'яти-семи осіб перебувають під завалами", - сказав міністр.
Зранку о 9:02 було два ракетні удари ворога по центру Кривого Рогу. "Зруйновано від 5-го до 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку. Також практично знищено технікум політехнічного інституту Кривого Рогу", - додав очільник МВС.
Наразі тривають рятувальні роботи, щоб дістати людей з-під завалів і проводиться поквартирний обхід у будинку, куди влучила ворожа ракета.
Щодо будівлі технікуму, то, як розповів міністр, уранці там майже нікого не було, тільки на першому поверсі в кафе заходили цивільні. "Поруч розташований підрозділ Нацполіції, який також постраждав унаслідок цього удару", - додав він.
Оновлено о 13:45: За словами Вілкула, станом на обідню пору, у результаті російського ракетного удару 4 людини загинули, зокрема, 2 чоловіків і родина − мати 45 років і дівчинка 10 років.
Ще 53 людини дістали поранення, з них 3 дитини. Троє постраждалих у важкому стані, один − у надважкому стані.