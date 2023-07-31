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росія випустила ракети по Кривому Рогу: 5 загиблих і півсотні поранених (оновлюється)

31 липня 2023, 12:15
росія випустила ракети по Кривому Рогу: 5 загиблих і півсотні поранених (оновлюється)
ТГ Лубінець Дмитро
Наразі відомо, що 4 людей загинули, 54 дістали поранень, а також 5-7 людей перебувають під завалами будинку в Кривому Розі, куди влучили ворожі ракети.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Інтерфакс

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки в Кривому Розі зросла до 34 осіб, двоє загинули, під завалами ще можуть бути люди.

"Наразі 20 осіб дістали поранень, двоє людей загинули. Близько п'яти-семи осіб перебувають під завалами", - сказав міністр. 

Зранку о 9:02 було два ракетні удари ворога по центру Кривого Рогу. "Зруйновано від 5-го до 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку. Також практично знищено технікум політехнічного інституту Кривого Рогу", - додав очільник МВС.

Наразі тривають рятувальні роботи, щоб дістати людей з-під завалів і  проводиться поквартирний обхід у будинку, куди влучила ворожа ракета.

Щодо будівлі технікуму, то, як розповів міністр, уранці там майже нікого не було, тільки на першому поверсі в кафе заходили цивільні. "Поруч розташований підрозділ Нацполіції, який також постраждав унаслідок цього удару", - додав він.

Оновлено о 13:45: За словами Вілкула, станом на обідню пору, у результаті російського ракетного удару 4 людини загинули, зокрема, 2 чоловіків і родина − мати 45 років і дівчинка 10 років.

Ще 53 людини дістали поранення, з них 3 дитини. Троє постраждалих у важкому стані, один − у надважкому стані.  

РосіяКривий Рігатака

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