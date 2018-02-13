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Нацрозвідка США очікує нової активності від ІДІЛ

Ядро терористичного угруповання в Сирії та Іраку
Директор національної розвідки США Деніел Коатс вважає, що терористичне угруповання "Ісламська держава" у наступний період перегрупує розгромлені в Сирії та Іраку сили та плануватиме нові міжнародні теракти.
Нацрозвідка США очікує нової активності від ІДІЛ Фото:reuters

Про це він заявив у своїй доповіді, представленій у вівторок на слуханнях в Комітеті з питань розвідки Сенату США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що впродовж наступного року ІДІЛ буде сфокусована на перегрупуванні в Іраку та Сирії, посиленні своєї глобальної присутності, відстоюванні власних інтересів, плануванні міжнародних терактів, а також заохоченні членів угруповання й прихильників до атак у країнах їхнього перебування", - зауважив Коатс у своїй доповіді.

Він також зазначив, що ядро терористичного угруповання в Сирії та Іраку "вірогідно підтримуватиме свою повстанську активність", щоб відновити так званий халіфат. Це, за його словами, загрожує інтересам США встановити мир у регіоні.

Крім того, Коатс підкреслив, що Національна розвідка США має підстави вважати, що ІДІЛ має у своєму розпорядженні хімічну зброю як засіб ведення війни. Зокрема, за його словами, Організація із заборони хімічної зброї встановила, що терористи застосовували газ іприт у двох атаках в 2015-му та 2016 роках.

"Ми вважаємо, що ІДІЛ використовувала хімічну зброю в багатьох інших атаках в Іраку й Сирії", - зазначив директор Національної розвідки США.

Нагадаємо, у грудні 2017-го прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

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