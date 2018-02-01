Найєм: Донька вбитої Ноздровської отримує погрози

Свою заяву він зробив під час мітингу біля головного управління МВС у Києві щодо розслідування вбивства

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської отримує погрози, але правоохоронці не звертають на це уваги.

Нардеп заявляє, що мітинг спричинила недовіра людей до правоохоронних органів у розслідуванні вже "двох вбивств": вбивство Ноздровської та загибель її сестри у ДТП два роки тому.

"Поліція не звертала уваги на погрози Ірині. Батько підсудного (Росошанський, який збив на смерть сестру правозахисниці) погрожував, що вона "погано закінчить". А її батькам казали, що вони поховають ще одну доньку. Вона зверталася в поліцію, але реакції не було", - наголосив Найєм в ефірі "Еспресо".

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов заявив учасникам мітингу, що Ірина Ноздровська не зверталася до правоохоронних органів із повідомленнями про погрози.

Під час акції Дмитро Ценов пообіцяв активістам, що донька та батьки загиблої Ноздровської отримають охорону. Також створять групу з 10 осіб за участі спеціалістів (юристів), задля контролю процесу.

В якийсь момент на главу Нацполіції Київщини напали мітингувальники.

Нагадаємо, що активісти, які пікетують управління поліції Київщини з вимогою покарати вбивць Ірини Ноздровської, хочуть поспілкуватися з генеральним прокурором Юрієм Луценком і вимагають відставки Арсена Авакова.

Тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Росошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.