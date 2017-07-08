Неподалік Кропивницького виявили підвищення радіаційного фону
13 липня в районі глиняного кар'єру "Веселівське родовище" під Кропивницьким невідомі особи здійснювали несанкціоновані земляні роботи на території з радіоактивно забрудненими матеріалами, що утворилися 1988 року після ліквідації аварії на території тресту "Кіровоградбуд". Радіологічна лабораторія Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ зафіксувала потужність експозиційної дози гамма-випромінювання об'єкта на рівні 0,23-1,23 мкЗв/год, повідомляє сайт центру.
Фахівці ДНТЦ ЯРБ виїхали на об'єкт для докладного обстеження.
Результати досліджень показали незначне перевищення потужності дози на території захоронення забруднених відходів - від 0,1 до 0,3 мкЗв/год. У двох точках спостерігалося зростання потужності дози до 0,5-0,7 мкЗв/год.
У самому Кропивницькому радіаційний фон у межах норми - 0,03-0,15 мкЗв/год, що є природним фоном для цієї місцевості.
Державна інспекція ядерного регулювання України класифікувала подію 13 липня як випадок з ознаками радіаційної аварії.
Нагадаємо, що в Чуднівському районі Житомирської області ліквідували могильник радіоактивних відходів Вакуленчук, ще залишається п'ять, два з яких у Криму.
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